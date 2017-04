Serravalle: incendio di sterpaglie lungo via Fondo Rio

La Sezione Antincendio della Polizia Civile è intervenuta questo pomeriggio a Serravalle, in via Fondo Rio, per spegnere dei focolai di incendio divampati lungo il ciglio della strada. Non si sono registrati danni particolari – a prendere fuoco sono state più che altro sterpaglie - ma le cause sono tuttora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto. Alla base dell'accaduto forse un mozzicone di sigaretta che ha innescato le fiamme, complice il terreno arido per via della siccità del periodo.