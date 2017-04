Rimini, migliorano le condizioni di Emmanuel

Il giovane nigeriano è stato accoltellato da un riminese la scorsa settimana

Migliorano le condizioni di Emmanuel Nnumani, il nigeriano di 25 anni aggredito il 22 marzo scorso da un riminese con problemi psichici davanti ad un supermercato di Marina Centro. Ieri Emmanuel è riuscito per la prima volta a mangiare un po’ di frutta, anche se respira ancora attraverso la tracheotomia. “Questo impedisce - scrive Andrea Gnassi- di capire se sia o meno in grado di parlare, ma i deficit motori, conseguenza delle lesioni encefaliche riportate come conseguenza dell’aggressione, sono progressivamente meno gravi. La speranza di un buon recupero, fino a qualche giorno fa insperato, è quindi sempre più concreta". Il sindaco ha poi ringraziato il primario di Rianimazione dell'infermi e tutto lo staff.