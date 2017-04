Rimini: migliorano le condizioni del nigeriano aggredito il 22 marzo

Migliorano le condizioni di salute di Emmanuel Nnumani, il giovane nigeriano aggredito il 22 marzo scorso. “Il personale medico del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Rimini conferma il costante miglioramento delle condizioni cliniche di Emmanuel Nnumani - ha dichiarato il sindaco Andrea Gnassi - il giovane nigeriano sta riprendendo progressivamente coscienza. Ieri è riuscito per la prima volta a mangiare un po’ di frutta. Emmanuel respira ancora attraverso la tracheotomia e questo impedisce di capire se sia o meno in grado di parlare, ma i deficit motori, conseguenza delle lesioni encefaliche riportate come conseguenza dell’aggressione, sono progressivamente meno gravi. La speranza di un buon recupero, fino a qualche giorno fa insperato, è quindi sempre più concreta". "l’Amministrazione, così come fatto dal giorno dell’aggressione, continuerà a stare al suo fianco e a sostenerlo - prosegue il sindaco riminese - nell’attesa di poterlo accogliere nella nostra comunità. Una comunità che lo vuole abbracciare e che in questi giorni si è stretta intorno a lui, prendendo a cuore la sua sorte e il suo futuro”.