Sospetta meningite, muore giovane rugbista di ritorno da una gita a Marebello

Uno studente inglese di 19 anni è morto ieri nel Lodigiano per un sospetto caso di meningite. Il ragazzo stava rientrando rientrava in patria in pullman con i suoi compagni di università - un gruppo di 48 persone - . I ragazzi avevano soggiornato in un hotel di Marebello di Rimini. Per questo gran parte del personale dell'hotel, una ventina di persone, sono state poste in via cautelare sotto profilassi antibiotica. Durante il soggiorno in hotel nessun giovane ha mai accusato alcun malessere.