Camion sulla folla a Stoccolma, diversi morti e feriti. Fermato un uomo - LE PRIME IMMAGINI

Momenti di terrore in Svezia: a Stoccolma un camion è finito contro la folla in pieno centro. Ci sarebbero diversi morti e feriti.

L'episodio è avvenuto in una delle principali strade commerciali di Stoccolma, secondo quanto riferisce la polizia citata dai media locali. Sono stati sparati dei colpi di arma da fuoco nel luogo dove il camion è piombato sulla folla.

La polizia svedese ritiene che si tratti di "un attacco deliberato".

Intanto una persona è stata arrestata, lo ha confermato il primo ministro svedese Stefan Lofven.

Le autorità hanno invitato gli abitanti a evitare di recarsi nel centro della città.

Nella stessa zona, l'11 dicembre 2010, si verificò un duplice attentato con autobomba: era il primo attentato suicida nei paesi scandinavi.