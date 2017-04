Intrappolato ad un ramo con il parapendio in strada Sottomontana

E' rimasto agganciato ad un ramo con il suo parapendio, forse a causa di una folata di vento. Sono tuttora in corso le manovre per il soccorso in strada Sottomontana - da parte della Polizia Civile - dell'uomo vittima dell'accaduto: non avrebbe riportato ferite e sarebbe stato lui stesso a chiedere aiuto.