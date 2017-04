Pesaro, arrestato uomo armato di katana per tentato omicidio

La scorsa notte il personale della Polizia di Stato di Pesaro, ha arrestato un cittadino italiano di anni 45, residente a Pesaro, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di tentato omicidio. I militari sono intervenuti dopo che alla sala operativa della questura era giunta una segnalazione relativa alla presenta presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro, di un individuo armato di una katana. L'uomo armato, arrivo della polizia, stava sferrando fendenti contro un infermiere. I Poliziotti si sono subito precipitati contro l’aggressore per bloccarlo proprio quando stava sferrando un colpo mirato alla testa dell’infermiere, riuscendo a deviare il fendente.

Il 45enne si era presentato al Pronto Soccorso armato di katana, probabilmente alla ricerca di alcune persone con le quali aveva avuto un alterco nel corso della stessa serata (in proposito sono in corso approfondimenti). La successiva perquisizione dell’abitazione del 42enne portava al rinvenimento ed al sequestro di ulteriori due katane. Nella circostanza un agente, così come il portiere e l’infermiere, riportavano lesioni e contusioni, giudicate guaribili da 7 a 15 giorni.