Sequestrato mezzo chilo di droga a 40enne di Riccione

Era appena rientrato da un viaggio in un’isola caraibica il 40enne, residente a Riccione, arrestato ieri dagli agenti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Rimini. Da qualche tempo gli investigatori avevano sotto la loro lente l’uomo e, appreso del suo viaggio in sudamerica, hanno deciso di aspettarne il rientro. Immediatamente bloccato, è scattata la perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti e sequestrati, nascosti dentro una credenza, numerosi involucri di sostanza stupefacente di varia natura - cocaina per oltre 50 gr., hascisch per circa 300 gr. e marijuana per oltre cento gr. - suddivisa per la gran parte in dosi già pronte per lo spaccio. Sempre nella credenza è stato rinvenuto un foglio, nascosto in una tazza, riportante cifre e sigle, riconducibili secondo gli investigatori ai debiti che i vari acquirenti di droga avevano maturato con l’arrestato. La successiva perquisizione effettuata presso il posto di lavoro dell’uomo ha permesso di rinvenire altri 50 gr. di marijuana nascosti anche qui dentro una credenza.

L’uomo si è assunto la responsabilità della droga rinvenuta, dichiarando che la moglie non ne era a conoscenza.