Stoccolma: l'uomo arrestato ieri è l'attentatore

Trovato anche dell'esplosivo all'interno del camion piombato sulla folla

Uzbeko, 39 anni, padre di quattro figli, in passato aveva manifestato sul web simpatie per il DAESH: è lui la persona arrestata ieri nell'ambito delle indagini sull'attacco a Stoccolma, quando un camion killer ha provocato 4 morti nelle strade dello shopping. L'uomo è stato fermato nel quartiere periferico di Marsta, in tarda serata, perché si comportava in maniera anomala. Il Procuratore svedese ha reso noto che è sospettato di “reato terroristico mediante omicidio”. Nel camion piombato sulla folla, le Forze dell'Ordine hanno trovato anche una borsa con dell'esplosivo. I media hanno anche riferito di un secondo arresto, che tuttavia la polizia non ha per ora confermato.