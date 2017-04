Ravenna: 58enne muore schiacciato dal trattore

Tragico incidente in un vigneto

Una storia che si ripete, tristemente. Stava lavorando con un frangizzolle in un vigneto di sua proprietà quando, per cause ancora al vaglio, il trattore si è ribaltato schiacciandolo. Così a Voltana, nel ravennate, in tarda mattinata ha perso la vita 'Brio' Marco Bacchilega, un agricoltore di 58 anni, molto conosciuto nella bassa Romagna. L'uomo, titolare di una ditta del posto specializzata nel commercio di mezzi da lavoro pesanti, è probabilmente morto sul colpo: inutile l'intervento degli operatori del 118 arrivati in zona pure con un medico rianimatore. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia Municipale e gli ispettori della Medicina del Lavoro dell'Ausl Romagna. Per rimuovere il trattore, è stato necessario l'apporto dell'autogrù dei vigili del Fuoco.