Egitto, strage di cristiani copti: Al Sisi annuncia lo stato di emergenza



Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha annunciato

parlando in televisione ''la dichiarazione dello stato di emergenza in Egitto per tre mesi''. Lo stato d'emergenza sospende il diritto alle manifestazioni di ogni genere e le adunate di oltre cinque persone e estende i poteri delle forze di polizia. L'annuncio di al Sisi arriva in serata, al termine di una domenica delle Palme segnata da sangue e morte in Egitto. I kamikaze dell'Isis hanno fatto strage di cristiani copti in due chiese: a Tanta, a nord del Cairo, e ad Alessandria, lasciando sul terreno almeno 45 morti e 118 feriti. A Tanta un'esplosione vicino all'altare della chiesa Mar Girgis ha provocato 27 morti. Nel secondo attacco, ad Alessandria, 'capitale' della chiesa copta, sul sagrato della chiesa di San Marco, sono morti 18 fedeli, una quarantina i feriti.