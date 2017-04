In Emilia è caccia all'uomo fra paludi e boscaglie

Caccia all'uomo nelle boscaglie e paludi tra le province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Si cerca Igor 'il russo', alias Vaclavic lo slavo, per l'omicidio del barista di Budrio e per il delitto di sabato sera a Portomaggiore, dove è morta una guardia ecologica volontaria, mentre un agente della polizia provinciale è rimasto ferito in modo serio. Al rastrellamento, coordinato dai Carabinieri, partecipano i reparti speciali della Polizia, commandos, elicotteri e tiratori scelti. L'uomo in fuga è armato con almeno due pistole e una quarantina di munizioni.