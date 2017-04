Rimini: viola gli arresti domiciliari. Sorpreso ed arrestato dai Carabinieri di Miramare

Arrestato questa mattina dai Carabinieri di Miramare, M.R., barese classe 1985, pregiudicato, domiciliato in un hotel della zona e sottoposto al regime degli arresti domiciliari per i numerosi furti perpetrati. L'uomo è stato infatti sorpreso a passeggiare tranquillamente in via Regina Elena, in violazione della misura in espiazione. I Militari, dopo averlo bloccato, lo hanno arrestato. Questa mattina, al processo per direttissima, il Giudice ha condannato l’uomo a 8 mesi di detenzione in carcere. Pertanto subito dopo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini.