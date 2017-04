Ancora nessuna traccia di Igor-Ezechiele, killer Budrio e Portomaggiore

Dopo due notti e due giorni di caccia continua con i reparti speciali, non è ancora stato rintracciato nelle paludi del Ferrarese ''Igor il Russo-Ezechiele il Serbo'', l'uomo dalle molteplici identità, responsabile degli omicidi di Budrio e Portomaggiore.

Fatti di sangue che preoccupano il territorio tra le province di Ferrara, Bologna e Ravenna. Intanto la "zona rossa" è stata interdetta a tutti tranne che ai residenti e setacciata dagli specialisti dei Carabinieri e di altre forze di polizia.

Il Comandante generale dei Carabinieri, Tullio Del Sette, ha dichiarato che l'assassino è nato e vissuto in Serbia ed è ''ricercato nel suo paese per rapina con violenza sessuale". Si attendono dalla stessa Serbia più informazioni sulla vera identità dell'uomo.