Droga: stroncato giro di spaccio a Rimini

I Carabinieri hanno eseguito 6 ordini di custodia cautelare. Arrestati anche altri due spacciatori di eroina

Sgominata dai Carabinieri una banda di pusher molto attiva sulla piazza riminese, in particolare nei parchi cittadini, sul lungomare e nei pressi di locali notturni. Otto gli arresti. L'operazione denominata SIMPLE 2 trae origine dalle propagazioni di una precedente indagine che fece finire in manette, nell'ottobre 2015, il tunisino Aymen Soltani, trovato in possesso di 100 grammi di eroina. Dall'analisi delle utenze telefoniche dell'arrestato e dai tabulati, emerse in seguito una fitta rete di spacciatori di nazionalità tunisina, inclusa la mappa dei loro clienti abituali. Individuati all'epoca dagli inquirenti anche nuovi personaggi dediti allo spaccio di droga, come Davide Roberto, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, sorpreso nel maggio 2016 a prelevare da due albanesi un paio di borsoni con dentro 30 chili di marijuana.



Questa mattina all'alba l'ultima fase dell'operazione, con l'esecuzione di sei ordinanze di custodia cautelare in carcere, tutti tunisini tra i 28 e i 43 anni: due degli arrestati si trovano già rinchiusi nei penitenziari di Reggio Emilia e Bologna. Notificati inoltre tre divieti di dimora e un obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Arrestati nella circostanza anche altri due tunisini pizzicati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di eroina. Sequestrati in totale 30 kg di marijuana, 150 grammi di cocaina e 70 di eroina.



Un'indagine che conferma purtroppo l'aumento del consumo di eroina in Riviera. Nel video l'intervista al Maggiore Ferruccio Nardacci.