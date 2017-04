Gdf: si finge laureata per insegnare, falso e tentata truffa per una 49 enne

La Guardia di finanza ha notificato ad una donna di 49 anni residente a Mercato Saraceno, nel Cesenate, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per le ipotesi di reato di falso e tentata truffa aggravata in danno di un istituto superiore scolastico della provincia. Secondo le indagini la donna, pur non avendo conseguito alcun titolo universitario, avrebbe contraffatto una pergamena facendo risultare il conseguimento nel '95 della laurea in Giurisprudenza, quando in realtà in quell'anno risultava decaduta dalla "qualità di studentessa". Inoltre, per poter accedere all'insegnamento in istituti scolastici superiori della provincia di Forlì-Cesena, la donna ha falsamente attestato nelle domande di inserimento nelle graduatorie relative agli anni scolastici 2014-2017 il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito all'Università di Bologna, vedendosi così attribuito un punteggio superiore a quello di altre concorrenti effettivamente in possesso di un titolo di studio universitario.