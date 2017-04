Killer Burdio ricercato: sparita la barca di un contadino

Una piccola imbarcazione, poco più che una zattera, è sparita da un paio di giorni nei luoghi in cui si concentrano le ricerche per il serbo indagato per gli omicidi di Budrio e Portomaggiore, Igor Vaclavic alias Norbert Feher. La barchetta era di un contadino, utilizzata per piccoli spostamenti nel dedalo di canali e acquitrini dell'area non bonificata. Solo un'ipotesi, ma non si può escludere che sia stata presa dal ricercato, per trovare il quale sono in campo anche le forze speciali e i droni. Intanto a Budrio si prova a ricominciare, riapre il locale del barista ucciso. Sua moglie: 'ricominciare è dura, l'ho fatto per lui'.