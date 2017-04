Operazione “simple2”: rintracciato uno dei due tunisini sfuggiti inizialmente all'arresto

Dopo l'arresto di sei spacciatori, rintracciato anche uno dei due tunisini inizialmente sfuggiti alla cattura. Ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa hanno condotto capillari ricerche sul territorio che hanno condotto all'arresto - alle 18 di ieri - , di AYARI Souhail, classe 1984. Lo straniero è stato rintracciato all’interno di un hotel di Via regina Elena a Miramare. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Rimini a disposizione dell’A.G. Ancora in corso le ricerche dell’unico destinatario di custodia cautelare in carcere al momento non ancora rintracciato.