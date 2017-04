Rimini. Litiga con la ex ed aggredisce i Carabinieri intervenuti: arrestato per resistenza

Nel tardo pomeriggio di ieri, una donna ha chiamato il 112 per segnalare il suo ex fidanzato, fermo sotto casa sua ad importunarla e ad aspettare che uscisse. L’uomo -un albanese del 1992-, all'arrivo dei Carabinieri si è scagliato contro di loro con calci e pugni, dandosi alla fuga per le vie limitrofe. Rintracciato e bloccato dai militari dopo un inseguimento, è stato arrestato per resistenza e lesioni a P.U.