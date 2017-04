Frontale sulla Marecchiese, tre auto coinvolte e 4 feriti [VIDEO]

Incidente pauroso nella prima serata di ieri su via Marecchiese, in località Vergiano, di Rimini. Come si può vedere dalle immagini, si sono scontrate tre auto - una Citroen C4, una Fiat Punto, una Yaris. Quattro invece le persone rimaste ferite, nessuna in modo grave, trasportate all’ospedale di Rimini. A causa dell’urto due delle vetture sono state catapultate fuori dalla carreggiata, finendo in un fosso sul fianco della via. Subito sono stati allertati i soccorsi e, visto il numero dei veicoli coinvolti, sono state tre le ambulanze giunte sul posto. Gravi ripercussioni per il traffico in quanto la strada è stata bloccata per ore per consentire i rilievi in sicurezza e la rimozione dei mezzi danneggiati.