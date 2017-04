Guida pullman di una gita scolastica a San Marino: positivo all'alcoltest

Si giustifica dicendo di aver brindato dopo vittoria Juventus

L'autista di un pullman che ieri mattina trasportava un gruppo di studenti di Ancona in gita a San Marino è stato multato perché risultato positivo, di poco, all'alcoltest. La Polizia Stradale di Novafeltria ha infatti intimato l'alt al pullman, che trasportava 30 alunni di un istituto professionale per un controllo di routine. Le verifiche sul mezzo non hanno rilevato irregolarità, ma il test dell'etilometro ha evidenziato la positività dell'autista: un valore non altissimo, ma assolutamente non in linea con il rigoroso "tasso zero" previsto dal codice della strada per i conducenti professionali. L'autista ha invano cercato di giustificarsi sostenendo di aver brindato un po' troppo la sera prima per festeggiare la vittoria della Juventus sul Barcellona in Champions. Per lui è scattata immediatamente una consistente sanzione pecuniaria e la decurtazione dei punti dalla patente.