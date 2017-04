Riciclaggio: condanna a 4 anni e 2 mesi e confisca di 688mila euro

Ancora una condanna per riciclaggio a San Marino: 4 anni e 2 mesi la pena stabilita per Giuseppe Pasinetti. Il giudice ha stabilito anche la confisca di 688mila euro ritenuti di provenienza illecita, di cui 188mila euro, già effettivamente sotto sequestro.

Condannato a sei mesi, con pena sospesa, anche l'uomo, di nazionalità tedesca, che era stato fermato alcuni mesi fa dalla Polizia Civile, mentre – in preda all'alcol - dava in escandescenze, durante una “notte brava”. L'imputato ha risarcito il danno da 755 euro causato all'auto degli agenti.



l.s.