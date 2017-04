Rimini: perseguita la ex fidanzata, arrestato per stalking

Un 33enne, residente a Forlì, è stato arrestato per stalking nei confronti della ex fidanzata a Rimini. Nonostante un divieto di avvicinamento, l'uomo è infatti riuscito a rintracciare la donna che si è trasferita da Forlì a Rimini, a casa della sorella, per sottrarsi alla persecuzione. L'uomo si era appostato sotto casa, con la sua macchina e con un binocolo non ha mai smesso di spiare la giovane controllando tutti i suoi spostamenti. La ragazza, stanca e preoccupata dalla presenza dell'ex-fidanzato sotto casa, ha chiamato la Polizia.

Gli agenti lo hanno arrestato mentre se ne stava in macchina, a una cinquantina di metri a casa della sua ex e non ha dato giustificazioni sulla sua presenza a Rimini.

Il reato minaccia, atti persecutori e stalking. L'uomo è stato portato in questura in attesa del processo per direttissima.