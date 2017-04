Corea del Nord: "Pronti a rispondere agli USA col nucleare"

Durante la parata militare sfilano i missili intercontinentali

“Risponderemo a una guerra totale con una totale e a una nucleare con un nostro attacco nucleare”: così la Corea del Nord avverte gli Stati Uniti, che si preparano a raid preventivi contro Pyongyang. Nella capitale nordcoreana in scena la grande parata militare per la festa nazionale - che celebra il 105esimo compleanno del padre fondatore Kim Il-sung e la leadership del dittatore di terza generazione Kim Jong-un - dove sfilano anche migliaia di soldati in marcia e prototipi di missili intercontinentali trasportati su camion. Secondo gli analisti militari, questi ordigni potrebbero essere in grado di colpire bersagli fino agli Stati Uniti continentali. Per la Cina "la guerra può scoppiare in ogni momento".