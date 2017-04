Riccione: incidente tra due scooter in via Portofino

Potrebbe essere stato un ciclista, che si è allontanato immediatamente, a causare l'incidente

Tamponamento tra scooter, oggi pomeriggio a Riccione in via Portofino con un 48enne trasportato al pronto soccorso del "Ceccarini" con ferite di media gravità. Secondo quanto emerso l'uomo avrebbe perso improvvisamente l'equilibrio e, stando ad alcune testimonianze ancora in corso di verifica, a causare la caduta sarebbe stata una improvvisa manovra di un ciclista che, poi, si sarebbe allontanato facendo perdere le tracce.

Alle spalle dell'uomo, sempre in sella a uno scooter, stava arrivando una 50enne che lo ha travolto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, con il personale di Romagna Soccorso che ha stabilizzato l'uomo per poi portarlo in ospedale.



VA