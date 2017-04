Rimini: pattuglia della polizia a cavallo torna all'opera e arresta uno spacciatore

Durante il primo servizio dei poliziotti a cavallo, la pattuglia ha arrestato ieri sera un giovane spacciatore nel parco Cervi.

I due agenti hanno notato alcuni strani movimenti da parte di un ragazzo, ipotizzando che stesse spacciando, e l'hanno bloccato insieme al presunto acquirente. La perquisizione del giovane, un 20enne di origine tunisina, ha confermato i sospetti: nelle tasche sono state trovate alcune dosi di marijuana.

In un secondo momento, aiutati dal cane antidroga Walli, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un ulteriore involucro contenente circa 30 grammi di marijuana, nascosto in un cespuglio vicino. Il processo per direttissima questa mattina.