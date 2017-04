Ubriaco uccide una donna, arrestato per omicidio stradale

Erano passate da poco le 23 di ieri sera, quando una sulla tangenziale di Bologna una ragazza di 29 anni che viaggiava in scooter è morta in un incidente. L'automobilista che avrebbe provocato l'incidente è risultato ubriaco (con un tasso di alcol nel sangue quasi 5 volte oltre il limite) ed è stato arrestato per omicidio stradale. Dalle prime informazioni l'uomo, italiano di 57 anni, non si sarebbe fermato dopo lo scontro ed è stato rintracciato in seguito dalle forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'uscita 12 della tangenziale, in zona Mazzini.