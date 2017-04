Morto Piero Ottone, maestro di giornalismo

È morto a 92 anni Piero Ottone, decano del giornalismo, ex direttore del Corriere della Sera ed editorialista di Repubblica. 'Ciao, Piero Ottone, lo stile nel giornalismo e nella vita', ha scritto su Twitter l'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro annunciandone la scomparsa. Celebre la rottura con Indro Montanelli, di cui propose il licenziamento e che lasciò il Corriere, insieme ad altre firme prestigiose, per fondare Il Giornale.

Questa sera alle 23.00 su San Marino Rtv, Paolo Mieli ricorda Piero Ottone nella puntata di "Italiani di Carta" a lui dedicata. (Clicca per rivedere la puntata).