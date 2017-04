Frontale a Misano con feriti: sul posto due ambulanze e elisoccorso 118

Incidente tra una Bmw cabrio e una moto Bmw

Nel tardo pomeriggio c'è stato un grave incidente a Misano, all'incrocio con la Statale, nei pressi della pista di Go-Kart. Al momento le notizie sono frammentarie ma sembra che ci siano due feriti gravi. Sul posto, per i soccorsi, due ambulanze e anche l'elicottero del 118. Nell'immettersi sulla statale in direzione Cattolica una Bmw cabrio sarebbe entrata in collisione frontale con una moto Bmw che proveniva in senso opposto. La Statale è stata parzialmente chiusa traffico: è transitabile in un solo senso di marcia.