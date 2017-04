Orrore a Cleveland: uccide per strada e posta il video su facebook

La polizia di Cleveland è a caccia di un uomo che ha pubblicato su Facebook un video in cui per strada uccide un 74enne e ha affermato di aver compiuto anche altri 12 omicidi. Il ricercato è un afroamericano di 37 anni. Le autorità hanno lanciato un appello affinché si consegni e chiesto ai cittadini di stare in guardia. 'Un crimine orrendo' lo ha definito Facebook, che ha cancellato il video e il profilo dell'uomo dopo tre ore.