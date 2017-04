A14: code per carreggiata invasa da patate poco dopo Ancona

Code sia in direzione nord sia in direzione sud lungo l'autostrada A14, poco dopo Ancona perché la carreggiata è invasa dalle patate cadute dal carico di un camion andato a finire contro una barriera New Jersey. Non ci sono feriti, ma il traffico procede su una sola corsia. Oltre al recupero dei tuberi, sono in corso lavori di riparazione della barriera. Sul luogo la polizia stradale.