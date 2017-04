Barca contro gli scogli per maltempo davanti al Rock Island, ci sarebbero un morto e tre dispersi

La barca veniva da Ravenna ed erano in sei a bordo, 5 uomini ed una donna

Grave incidente nel pomeriggio all'imbocco del porto canale di Rimini. Una barca a vela di 15 metri stava entrando nel porto quando una onda l'ha sbattuta sugli scogli. Ha perso il bulbo. Poco dopo un' altra onda l'ha ribaltata mentre tre persone erano sul ponte. Aveva chiesto la possibilità di ormeggiare viste le condizioni meteo avverse e veniva da Ravenna. Era uscita questa mattina. Sono in corso i soccorsi e le ricerche.

L'equipaggio era composto da sei persone. 5 uomini e una donna. Un uomo è morto, tre sono dispersi, tra questi c'è la donna e due sono stati portati in salvo e ricoverati all'ospedale.

Sono tutti maggiorenni ma non è possibile verificare le generalità. Si è subito mobilitata la Capitaneria di porto, insieme ai vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e ai sanitari del 118. Il mare è molto mosso, con onde alte alcuni metri e raffiche di vento dai quadranti nordorientali. Verso le 13 le raffiche di bora avevano toccato quasi i 90 chilometri orari. La polizia sta cercando in spiaggia. Due elicotteri sorvolano la zona. La barca ora è capovolta sulla barriera frangiflutti con le onde che gli sbattono contro. La barca sarebbe di Monfalcone e l'armatore di Verona.



Valentina Antonioli