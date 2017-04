Frontale a Misano: migliorano lievemente le condizioni dell'uomo coinvolto nell'incidente

Non è in pericolo imminente di vita, il 53enne bolognese rimasto coinvolto ieri in un pauroso incidente sull'Adriatica tra Misano e Cattolica, ma le sue condizioni restano gravi. L'uomo – attualmente ricoverato al Bufalini in medicina d'urgenza – stava procedendo in sella alla sua moto quando, all'altezza dello svincolo nei pressi del kartodromo, si è scontrato con un'auto che si stava immettendo sulla Statale. Nello schianto è rimasta ferita anche una donna, che sedeva sul sellino posteriore del motociclo. E' stata trasferita d'urgenza, in codice rosso, all'Infermi di Rimini. Per l'uomo, invece, è stato necessario l'intervento di un elicottero del 118, che l'ha trasportato al Nosocomio di Cesena. L'incidente ha provocato anche forti rallentamenti al traffico; in una giornata problematica – per la circolazione stradale – come quella di ieri.