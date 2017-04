Longiano: la pioggia ha favorito lo spegnimento dei focolai residui nell'azienda di imballaggio

Il rogo era divampato ieri sera. La pioggia ha agevolato il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco della Romagna per spegnere i focolai del rogo divampato ieri in una azienda di imballaggi a Longiano. Accorciati di molto i tempi



La forte pioggia di oggi pomeriggio ha contribuito a spegnere il fuoco ed abbassare i fumi del rogo divampato ieri poco dopo le 22 nei due capannoni della 'Longiano Imballaggi' a Budrio di Longiano, sulla via Emilia. Sulle cause dell'incendio sono in corso accertamenti e l'immobile resta sotto sequestro. Il fattore della alta infiammabilità dei materiali è stato determinante per questo muro di fiamme che ha da subito avvolto uno dei due capannoni. Risulta così ancora più complicato ipotizzare le cause. Non ci sono neache telecamere.

Prima che inziasse a piovere il vento aveva già contribuito ad accelare la combusitione e poi è arrivata l'acqua che ha consentito di accorciare i tempi.

Da questa mattina 3 mezzi e 9 vigili del fuoco erano al lavoro per spegnere i focolai interni, ora è rimasto solo un mezzo. Tuttavia è prevista una sorveglianza nella notte.

Non ci sono stati feriti o intossicati, ma per precauzione gli abitanti di alcune case vicine sono stati evacuati e la circolazione sulla statale è stata interrotta nel tratto tra Gambettola e Savignano. I vigili del fuoco, nella notte, sono intervenuti con numerose squadre dalla Romagna: le fiamme, alte parecchi metri, si vedevano a lunga distanza, in tutta la zona del Rubicone.

Sono intervenuti in forze anche i carabinieri, per gestire la viabilità e la chiusura delle strade.

L' azienda si occupa di imballaggi per alimenti, nello specifico a loro arriva il materiale da piegare, dei fogli di cartone, che diventano scatole. La ditta si occupa anche di rendere di nuovo utilizzabili, riapredole, le cassettine di plastica verdi con le sponde abbattibili per la frutta e gli ortaggi.



VA