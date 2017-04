Parigi: spari sugli Champs-Elysée, morti 2 poliziotti e assalitore

L'attacco, a colpi di kalashnikov "una sparatoria violenta", secondo i primi testimoni, è avvenuto davanti a uno negozio di "Marks & Spencer", grande magazzino britannico. A quanto si apprende, un terrorista sarebbe fuggito in un garage vicino. Un poliziotto e l'aggressore sono rimasti uccisi. Un altro poliziotto è morto poco dopo in seguito alle ferite riportate mentre un secondo assalitore sarebbe in fuga. Questo il motivo per il quale tutta la zona resta blindata, accessibile soltanto alla polizia. Sono visibili cecchini sui tetti, mentre un paio di elicotteri volteggiano a bassa quota.

L'assalitore è sceso da un'auto sugli Champs-Elysées ed ha aperto il fuoco contro il furgone della polizia: è quanto ha riferito il portavoce del ministero dell'Interno, Pierre-Henry Brandet. "L'assalitore ha poi cercato di fuggire a piedi,prima di venire abbattuto".



L'uomo era schedato con la lettera, che indica gli individui radicalizzati a rischio di perpetrare attentati. Una perquisizione sarebbe in corso alla sua residenza a Seine-et-Marne, a est di Parigi.