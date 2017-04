Rimini: donna gravemente ustionata dopo incendio in un appartamento

A Rimini una donna di circa 60 anni è rimasta ustionata dopo che un incendio si è sviluppato in un appartamento. E' successo questa mattina intorno alle 8,30. Ad estrarla sono stati i vigili del fuoco. La donna si trovava al secondo piano di una palazzina, in via Baronzio.



Quando gli uomini del 115 l'hanno recuperata, la signora era incosciente. Le è stato somministrato ossigeno. Subito dopo, è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in eliambulanza al Centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. Le ustioni, anche al volto, sarebbero gravi. Sono in corso le verifiche per accertare le cause del rogo e le verifiche alla struttura.



mt