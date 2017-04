San Marino Città: uomo precipita dalla balaustra di Viale Antonio Onofri

Episodio ancora da chiarire avvenuto questa mattina in Città. Un uomo è stato soccorso da 118 e Forze dell'Ordine in via Paolo III, nella strada sottostante Porta Donna Felicissima. I medici del Pronto Soccorso sono intervenuti praticandogli il massaggio cardiaco. Ancora da verificare le cause dell'incidente che lo hanno coinvolto. Pare che l'uomo sia precipitato dalla balaustra di Viale Antonio Onofri.