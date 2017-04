Fallimento Aeradria: Pm chiede rinvio a giudizio per tutti



Le difese saranno sentite il 13 e 15 maggio

Aeradria, questa mattina l' udienza preliminare. Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti i 19 indagati nel processo per il fallimento di Aeradria, la ex società di gestione dell'aeroporto di Rimini. Le udienze sono state aggiornate al 13 e 15 maggio, quando verranno sentite le difese. Tra i capi di imputazione è stato stralciato solo "falso in scrittura privata", poiché è stato depenalizzato.

Tra gli indagati ci sono l'attuale sindaco e presidente della Provincia Andrea Gnassi, gli ex presidenti della provincia Nando Fabbri e Stefano Vitali; l'ex sindaco di Rimini Alberto Ravaioli; Manlio Maggioli, presidente della Camera di commercio; Lorenzo Cagnoni, presidente del cda di Rimini Fiera; Massimo Masini, presidente cda Aeradria; Alessandro Giorgetti, presidente di Air, società controllata da Aeradria, e Massimo Vannucci, vice presidente. Per quest'ultimo si potrebbe prospettare la possibilità del patteggiamento.

Le accuse vanno a vario titolo da associazione per delinquere a bancarotta, abuso di ufficio e truffa.