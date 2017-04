Morte Raschi: possibile autopsia per chiarire le cause della morte

La caduta di Leonardo Raschi, ieri mattina, da viale Onofri, ha portato all'apertura di un fascicolo. Il commissario della legge Antonella Volpinari ha effettuato nelle prime ore il sopralluogo in via Paolo III teatro dell'incidente, mentre la Gendarmeria ha sentito testimoni e fatto i rilievi. Con tutta probabilità verrà disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte del 58 enne sammarinese. Intanto è sui social si moltiplicano i sentimenti di commozione per la sua scomparsa con il ringraziamento da parte della famiglia.