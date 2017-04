Riciclaggio, il Giudice Brunelli conferma la condanna a Holger Kalus Ehlert

Parzialmente confermata anche quella a carico di Guadalaxara

Confermata in appello la condanna a due anni e due mesi per riciclaggio a Holger Klaus Ehlert, 51enne di origine tedesca. I soldi, 104 mila 700 euro legati ad una vicenda di presunte truffe sportive, vennero depositati in contanti da Ehlert alla Banca di San Marino. Parte dei fondi, per lo più investiti in titoli mobiliari, vennero successivamente utilizzati da Stefano Mutti, 65enne di Granarolo nell’Emilia, che venne assolto con formula dubitativa in primo grado. Parzialmente confermata (prescritti due capi d'imputazione) la condanna a Maurizio Guadalaxara: il 51 anni, amministratore di due società sammarinesi venne condannato per truffa aggravata ai danni dello stato e false dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale e di emissione di fatture per operazioni inesistenti a 2 anni e tre mesi