Spari sugli Champs Elysées, l'ISIS rivendica. Ucciso un agente, morto lʼattentatore

Hollande conferma la pista terroristica. Ministero dell’Interno. Le Pen e Fillon cancellano gli impegni elettorali

Torna il terrore a Parigi, a tre giorni dalle presidenziali. Un uomo ha aperto il fuoco a colpi di kalashnikov contro il furgone della polizia, sugli Champs-Elysées, uccidendo un poliziotto e ferendone altri due - nell’attacco è rimasto ferito leggermente anche un turista straniero - prima di venire a sua volta ucciso dagli agenti. Alcune ore dopo è arrivata la rivendicazione dell’Isis. Il panico si è propagato in pochi istanti. Tutte le fermate della metropolitana sono state sbarrate, gli abitanti sono stati invitati a non avvicinarsi al quartiere.



Prima di mezzanotte, come detto, la rivendicazione dell’Isis: l’attentato è stato compiuto da qualcuno denominato “Abu Yusuf al Beljiki”, ovvero «il belga». A Parigi, il killer - come confermato dal procuratore Francois Molins - è stato identificato e la sua abitazione in banlieue di Parigi già perquisita. Si chiamava Karim C., era schedato dalla polizia, radicalizzato, con pesanti precedenti: già 15 anni fa era stato condannato per tentato omicidio di un agente, quindi per aver assalito una guardia in carcere. Era nato nella periferia della capitale francese.



Marie Le Pen del Front National e il gollista François Fillon hanno comunicato di aver annullato ogni impegno elettorale in vita del primo turno delle elezioni presidenziali previsto per domenica 23 aprile.