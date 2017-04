Pitone abbandonato lungo il fiume Marecchia, recuperato ma muore per il freddo [FOTOGALLERY]

Che sia un cane, un gatto, un criceto o - come in questo caso – un serpente, poco cambia. Il divieto d'abbandono vale per qualunque tipo di animale. Ed invece qualcuno ha avuto la “brillante idea” di sbarazzarsi di un pitone – teca compresa – vicino al fiume Marecchia, in località Torello. Una coppia si stava godendo la giornata soleggiata passeggiando lungo il corso d'acqua quando lo ha avvistato ed ha allertato i Carabinieri. Un veterinario si è recato sul luogo e lo ha trovato agonizzante per il freddo. L'animale – che essendo a sangue freddo ha bisogno di calore costante – non ce l'ha fatta.