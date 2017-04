MPS, prescrizione processuale per Toccafondi

La prescrizione processuale si tradurrà nel dissequestro del milione e mezzo 'congelato' in una banca sammarinese

Prescrizione processuale per Alessandro Toccafondi, ex area finanza di Monte Paschi di Siena. Il giudice di terza Istanza Lamberto Emiliani ha ritenuto legittima la sentenza del Giudice d'Appello Lanfranco Ferroni, che giudicò prescritto il processo accogliendo il reclamo dell'ex dirigente del MPS per il dissequestro di circa 1 milione e mezzo bloccati in una banca sammarinese. Respinto pertanto il ricorso della Procura Fiscale, secondo la quale Ferroni non conteggiò i tempi della seconda rogatoria richiesta dal giudice inquirente. Una richiesta che secondo la difesa di Toccafondi. gli avvocati Filippo Cocco, Alessandro Diddi e Alberto Selva, non poteva considerarsi rogatoria -e quindi non prolungare i termini- perché richiedeva di ottenere in formato elettronico una documentazione già ricevuta da Siena in cartaceo. Il giudice Emiliani, pur riservandosi al riguardo verifiche ed osservazioni, ha respinto il ricorso. La prescrizione processuale si tradurrà nel dissequestro del denaro