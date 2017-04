Domagnano: scontro al bivio della croce, donna finisce al pronto soccorso

Un incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno all'altezza del bivio per Domagnano. Una auto Audi si stava immettendo sulla superstrada proveniente da via Ottava Gualdaria quando si è scontrata con una vettura, sempre Audi, che stava scendendo da via 25 marzo. Un impatto nel quale ad avere la peggio è stata la conducente della prima vettura. Trasportata al pronto soccorso, è arrivata in codice Giallo. La 59 enne ha infatti riportato alcune contusioni alla spalla e al ginocchio.