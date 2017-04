Gessica su Instagram, 'il mio primo selfie dopo tanto tempo'

Domani primo faccia a faccia in aula con Edson Tavares nel processo per stalking

"Buongiorno amici questo è il mio primo selfie dopo tanto tempo". Comincia con questa frase, seguita da un cuoricino, il post con cui Gessica Notaro, la 28enne riminese sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato, accompagna la sua foto con il volto sfigurato ed una benda sull'occhio sinistro postata su Instagram. Un profilo recente, con ancora poche foto - le altre di quando, bellissima, lavorava all'acquario di Rimini - che ha già raggiunto quasi 30mila followers. Ognuno di loro ha messo un 'like' alla foto coraggiosa, mentre circa duemila persone hanno pubblicato messaggi di ammirazione, solidarietà e incoraggiamento. Gessica spiega le ragioni per cui ha pubblicato quella foto. "L'ho fatto - scrive, rivolta ai suoi sostenitori - per garantirvi che questo è il mio UNICO profilo Instagram e che tutti gli altri sono falsi, creati da persone che si divertono a scrivere frasi e pubblicare vecchie foto rubate da internet spacciandosi per me. Vi chiedo aiuto per segnalare questi individui. Grazie mille". Centinaia e centinaia i messaggi di adesione. "Sei sempre stupenda! hai la forza di un uragano sei esempio di vita", scrive Amalia. "Non mollare sono con te", è il commento di Cielo blu, mentre Elisabet dice: "Principessa sei più bella di prima perché hai vinto il male... ti voglio bene guerriera e ti stringo forte a me". "Coraggiosa, brava. Pagherà chi ti ha fatto del male", è il commento di Loretta. Ed Elisabetta: "Siamo tutti con teeee!! Te lo grido forte bellissima, fortissima, indistruttibile donna. Risorgerai da tutto questo ancora più forte, vedrai". "Ti ammiro tantissimo, sei forte", scrive Ilaria, ed anche da Ely arriva un incoraggiamento: "non ti conosco ma ti ammiro, ho pensato tanto a te. Dio è grande e ognuno avrà ciò che merita, potrai con la tua forza ritrovare te stessa, il tempo e i sacrifici ci saranno, ma ti sarà ricompensato". Noire, un'altra follower, posta il suo in bocca al lupo: "Sei la forza fatta persona! Non ti conosco personalmente ma per te va tutta la mia ammirazione e affetto". Ancora, da v90b: "Sei bellissima la tua forza è un insegnamento per tutti, non mollare mai!". Ed Anna: "Mi dispiace moltissimo non poter fare niente per alleviare la tua sofferenza, il tuo dolore. Supererai tutto, un giorno non molto lontano riuscirai a buttarti alle spalle questo immenso calvario. Sei una grandissima donna, ti auguro tutto il bene di questo mondo". Molti sottolineano che non sono le cicatrici sul corpo ad aver intaccato la bellezza di Gessica. Ad esempio Samantha scrive: "La tua bellezza è la forza che hai dentro. Meriti solo cose belle". Messaggi di solidarietà, ammirazione ed auguri che arrivano non solo dall'Italia, ma da tutto il mondo. Ci sono post in francese, in inglese ("You are so beautiful"), in spagnolo: "Eres una mujer admirabile", scrive Cami.campillay dal Cile. Gessica - che la settimana scorsa ha partecipato al Maurizio Costanzo Show, mostrandosi per la prima volta al pubblico, e a Bologna ha incontrato il ministro Andrea Orlando - nel 2007 era stata Miss Romagna e aveva conquistato la finale di Miss Italia. Poi e' decollata una carriera nel mondo dello spettacolo, con partecipazioni a programmi Rai e Mediaset come cantante. È stata anche addestratrice e speaker al delfinario di Rimini. La sera del 10 gennaio l'aggressione. L'ex fidanzato, Edson Tavares, è attualmente rinchiuso nel carcere di Forlì.