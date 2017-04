Morte Raschi: domani l'ultimo saluto

Si svolgeranno domani i funerali di Leonardo Raschi, il 58enne sammarinese morto la scorsa settimana in Città. Il corteo partirà alle 14.30 dall'Ospedale di Stato per raggiungere la Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Dogana, per la celebrazione delle esequie da parte di Don Raymond. Dopodiché la salma sarà portata a Rimini per essere cremata.