San Marino: la Gendarmeria interviene a Dogana, fermate due persone

Una pattuglia della Gendarmeria è intervenuta a Dogana, in prossimità del Centro Atlante per fare alcuni controlli su due persone. Chiesto l'ausilio anche della Guardia di Rocca. Le persone fermate sarebbero state portate in Centrale per approfondimenti. Non si conoscono ancora i motivi dell'operazione.