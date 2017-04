San Marino: rilasciati i pakistani fermati dalla Gendarmeria

Dopo gli accertamenti di rito, effettuati in base alla legge vigente, i due pakistani fermati questa mattina per un controllo dalla Gendarmeria in zona Atlante, e subito accompagnati al Comando Centrale di Città, nel pomeriggio sono stati rilasciati. Fotosegnalati e successivamente identificati (uno, tra l'altro, non disponeva del documento di identità), alla fine sono risultati incensurati. Avviate anche verifiche incrociate in Questura e tramite Interpol. I due fermati non parlavano italiano e nemmeno inglese, questo in un primo momento aveva reso più difficoltoso il lavoro dei gendarmi.