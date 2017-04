Gessica Notaro: oggi al via il processo per stalking a Tavares

Non potevano non vedersi, vista la vicinanza dei banchi dell'aula del tribunale monocratico di Rimini, e magari guardarsi anche solo per un attimo, i due ex fidanzati, Gessica Notaro e Edison 'Eddy' Tavares, 29 anni di Capo Verde, oggi imputato di stalking nei confronti dell'ex e di altre due persone. All'inizio del processo questa mattina, la ragazza sfregiata con l'acido il 10 gennaio scorso, si è tolta le bende mostrando le ferite. Dopo poco pero si è sentita male è stata accompagnata fuori e poi a casa. Eddy è rimasto freddo, impassibile, sguardo basso e spalle curve anche quando il giudice si è ritirato per decidere sulle richieste delle parti e ammissione dei testi.