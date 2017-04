Il processo Conto Mazzini riprenderà da metà maggio

Il giudice Felici ha dichiarato infondata l'eccezione della difesa Podeschi, sulla costituzionalità dell'articolo 147

L’eccezione di costituzionalità sollevata dall’avvocato Achille Campagna dopo il pronunciamento dei Garanti sul 199 ter relativo al possesso ingiustificato di valori, è stata dichiarata inammissibile dal Commissario delle Legge Gilberto Felici. Quindi il conto Mazzini proseguirà dal 16 maggio in poi: prima le parti civili, poi le requisitorie della Procura Fiscale, infine le difese: si inizia il 5 giugno con quella di Giuseppe Roberti, a seguire Claudio Podeschi e Biljana Baruca, il 13 giugno la difesa di Fiorenzo Stolfi. Un calendario fitto fitto fino al 28 giugno con le difese di Fin Project e Penta Immobiliare. Perno delle motivazioni del rigetto dell'eccezione di costituzionalità della difesa Podeschi, che affronta uno degli argomento forti di questo processo che è quello delle confische, la discordanza tra il il 199 ter, ritenuta incostituzionale dal Collegio Garanti e che è norma incriminatrice- e non si può e non si deve avviare procedimenti penali in assenza di un misfatto, ed il comma 10 del l'articolo 147, che è sanzionatoria, pertanto applicabile ad un reato già commesso.